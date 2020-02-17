İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak’tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına devam ediliyor.

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam ediliyor.


5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına botlarla devam ediliyor.Bu kapsamda arama çalışmaları su tahliyesi yapılan Uzunçayır Baraj Gölü'nde Diyarbakır'dan gelen 7 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin katılımıyla yapıldı.


Botlarla kıyı taramalarının yapıldığı çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.