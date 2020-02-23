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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak’tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor.

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. Kayıp Gülistan'ın ablası Aygül Doku, dün görüştükleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerine kardeşinin bulunması için özel ekip görevlendireceğinin sözünü verdiğini söyledi.


5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor. Botlarla yapılan su üstü aramalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı. Kayıp Gülistan'ın ablası Aygül Doku, dün Tunceli'yi ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özellikle kendisi tarafından özel bir ekip oluşturma imkanı varsa onu talep ettik. Sayın bakanımız da bize özel bir ekip oluşturup göndereceğinin sözünü verdi” dedi.


Suda görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle arama çalışmalarının durumu ile ilgili bilgi verdiklerini dile getiren Doku, “Kendisi bize aramaların ilk haftaki gibi devam edeceğini söyledi. Sudaysa ya da dışarıdaysa Gülistan'a sahip çıkacağını, bütün ihtimalleri değerlendireceklerini söyledi. İkincisi Gülistan intihar etmişse dahi bu işte kimin sorumluluğu varsa, Gülistan kimin yüzünden o köprüye gelmişse, onlar hakkında da gerekenlerin yapılacağını söyledi” diye konuştu.


Abla Aygül Doku, üniversitede kardeşi ve arkadaşlarının yaşadığı problemleri de İçişleri Bakanı Soylu'ya aktardıklarını dile getirdi.

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