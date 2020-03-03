İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de Ocak ayının 5’inden itibaren kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor.

Tunceli'de Ocak ayının 5'inden itibaren kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında jandarmaya ait arama-kurtarma ve iz bulma köpeğiyle baraj kıyısında tarama gerçekleştiriliyor.


Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor. AFAD ve dalgıç polisler tarafından baraj kapaklarına kadar botlarla tarama çalışması gerçekleştiriliyor. Öteyandan jandarmaya ait Odi isimli arama-kurtarma ve Bakır isimli iz bulma köpeğiyle de baraj kıyısında taramalar gerçekleştiriliyor.


Bölge genelinde çalışmaların kapsamlı olarak yürütüldüğü her türlü bilginin de değerlendirildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.