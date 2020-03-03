Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de Ocak ayının 5'inden itibaren kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında jandarmaya ait arama-kurtarma ve iz bulma köpeğiyle baraj kıyısında tarama gerçekleştiriliyor.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor. AFAD ve dalgıç polisler tarafından baraj kapaklarına kadar botlarla tarama çalışması gerçekleştiriliyor. Öteyandan jandarmaya ait Odi isimli arama-kurtarma ve Bakır isimli iz bulma köpeğiyle de baraj kıyısında taramalar gerçekleştiriliyor.

Bölge genelinde çalışmaların kapsamlı olarak yürütüldüğü her türlü bilginin de değerlendirildiği bildirildi.