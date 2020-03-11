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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak’tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları baraj gölü ve kıyısında devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları baraj gölü ve kıyısında devam ediyor.


Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'ta kaybolmuştu. Yapılan araştırmalarda Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken bir araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri çıkan Gülistan için, ülkenin dört bir yanından gelen ekiplerle yoğun bir arama tarama faaliyeti gerçekleştirilmişti. Ardından baraj gölünün su seviyesi düşürülerek arama çalışmalarına devam edildi. Bugün de çalışmalar kapsamında AFAD, Diyarbakır'dan gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma, Şanlıurfa'dan gelen dalgıç polisler tarafından baraj gölünde botlarla aramalar gerçekleştirilmeye devam etti.


Öte yandan emniyet ve jandarmaya ait iz bulma ve arama kurtarma köpekleri eşliğinde ise kıyı taramaları gerçekleştirildi.

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