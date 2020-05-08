İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’uyu arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'uyu arama çalışmaları devam ediyor.


5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.Emniyet, jandarma ve AFAD ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları kapsamında dalgıç polisler görüş olan alanlarda çalışma gerçekleştirdi. Diğer ekipler ise baraj gölü boyunca botlarla arama çalışması yaptı.


Arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel'de yakından takip ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.