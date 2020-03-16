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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları

Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor.


5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Elazığ Karayolu Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam ediliyor. AFAD, emniyet ve jandarma tarafından Uzunçayır Baraj Gölü boyunca botla arama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Baraj gölü dışında da kokuya duyarlı köpekler eşliğinde kıyı taramaları sürüyor.

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