Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına devam ediliyor

Tunceli'de 62 günden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına suda ve karada devam ediliyor.

5 Ocak tarihinde kaybolan ve en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 62'inci gününde de sürdü. Çalışmalar kapsamında Baraj Gölü'nde AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri botlarla tarama yaptı. Polis ve jandarma ekipleri ayrıca eğitimli köpekler eşliğinde baraj gölü kıyısında başladığı araştırmalarını sürdürdü.

Şuana kadar çalışmalarda her hangi yeni bir ize rastlanmadığı öğrenildi.