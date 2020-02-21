İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp Gülistan'ı arama çalışması

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor.


Tunceli'de 5 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor. Van'dan gelen polis dalgıç ekipleri ile AFAD'ın devam ettiği çalışmalar kapsamında su seviyesi düşürülen Baraj Gölü üzerinde botlarla tarama gerçekleştiriliyor.Su seviyesi düştüğü için görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle dalış yapılamazken ekipler, botlarla kıyı taraması gerçekleştiriliyor.


Çalışmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.