İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 133’üncü gününde de sürüyor.

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 133'üncü gününde de sürüyor.


Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak'ta kayıp olmuştu. Kayıp üniversite öğrencisi için son görüldüğü viyadüğün olduğu yerde Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmaları bugünde devam etti. Çanakkale ve Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıç polisler ile Diyarbakır'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalışlar gerçekleştirdi.


Baraj gölünün belirli noktalarında ise AFAD ekipleri botlarla tarama faaliyetlerini gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.