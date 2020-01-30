Kayıp üniversiteli Gülistan'ın ailesinden açıklama

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan ve en son Elazığ karayolu Sarı Saltuk viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına görüntüleri yansıyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi basın açıklaması yaptı.

Tunceli Barosu'nda gerçekleştirilen açıklamaya kayıp Gülistan'ın annesi Bedriye, ablası Aygül, çok sayıda yakını ve Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin katıldı. Aile adına açıklama yapan abla Aygül Doku, başta Tunceli Valisi Tuncay Sonel olmak üzere arama kurtarma çalışmalarına destek verenlere teşekkür etti.

Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle arama çalışmasına katılan ekip sayısının azaldığını belirten Aygül Doku, “Şimdi teknik olarak arama çalışmaları yapılıyor. Şu an AFAD depremden dolayı Elazığ'da. Oradaki çalışmalar bittikten sonra çalışmaların eski hale döneceğine canı gönülden inanıyoruz” dedi.

Toplantıda kayıp Gülistan'ın diğer yakınları da açıklamalarda bulunurken, Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin, sürecin takipçisi olduklarını aktardı.

Kürtçe feryat eden Anne Bedriye Doku da, "Çocuğumun mutlaka bulunmasını istiyorum. Artık ölüsünü de kabul ediyorum. Ölüsünü bana verin ben kendi topraklarıma götürüp orada ağlayacağım" diye konuştu.