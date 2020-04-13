Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. Olayın ilk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor. Çalışmalara Ankara ve Van'dan JÖAK, JAK, Samsun, Adana ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Grup Amirliklerinde görevli dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler katılıyor. Çalışmaların Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki bölümünde askeri helikopterin de destek verdiği arama çalışmalarında 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku da aranıyor.

Arama çalışmalarını takip eden Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, 100 gündür beklediklerini söyledi.