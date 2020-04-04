Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 7 kilometrelik Munzur Çayı arandığı bildirildi.

Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık kara yolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu.

İlk günden itibaren çok sayıda ekibin katılımıyla devam eden arama çalışmaları 19'uncu gününde de sürdü. Ankara'dan gelen JÖAK, Van ve Samsun'dan gelen Sualtı Arama Kurtarma (SAK) tarafından Munzur Çayı'nda aramalar gerçekleştirildi. AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler de Uzunçayır Baraj Gölü'nde çalışmalar yaptı. Şuana kadar 7 kilometrelik Munzur Çayı'nda arama yapıldığı kaydedildi.