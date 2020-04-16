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Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’i arama çalışmaları 4 farklı ekibin çalışmasıyla sürdürülüyor.

Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 4 farklı ekibin çalışmasıyla sürdürülüyor.


Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. Olayın ilk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor. Çalışmalara Ankara'dan gelen JÖAK, JAK, Antalya'dan gelen SAK, dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler katılıyor.


JÖAK, JAK ve SAK ekiplerinden oluşan 3 grup, Munzur Çayı'nda çalışma yapıyor. Dalgıç polisler ile AFAD ekiplerinden oluşan ekip ise Uzunçayır Baraj Gölü'nde çalışmalar gerçekleştiriyor.


Çalışmaların Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki bölümünde 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku da aranıyor.

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