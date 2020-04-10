Kayıp Uzman Çavuş Güneş'in arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları, Munzur Çayı'nın azgın sularının yanı sıra baraj gölünde devam ediyor.

Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu.Olayın ilk gününden itibaren devam eden arama çalışmalarında 3 hafta geride kalırken Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen noktalarda çalışmalar yapılıyor. Çalışmalara Ankara ve Van'dan JÖAK, JAK , Samsun, Adana ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Grup Amirliklerinde görevli dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler katılıyor.

Çalışmalarının Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki bölümünde Güneş'in yanı sıra 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku da aranıyor.