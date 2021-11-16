Kaymakam cemevini ziyaret etti, talepleri dinledi

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Kaymakamı Önder Koç, ilçede bulunan cemevini ziyaret ederek talepleri dinledi.

Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, ilçede bulunan Kırklar Cemevi'ni ziyaret etti. Ziyarette Cemevi Başkanı Ali Hadi Yıldız ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Kaymakam Koç, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kendisine cemevinin eksikleri aktarılan Koç, bunların giderilmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.