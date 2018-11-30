Kaymakam Kazez, yatılı okulda inceleme yaptı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Kaymakam Harun Kazez, Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret edip inceleme de bulundu.

Kaymakam Harun Kazez, ilçede bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu'na giderek hem öğrencilerle bir araya geldi, hemde idareci ve öğretmenlerle görüşüp incelemelerde bulundu.Mutfak ve yemekhane başta olmak üzere okulun fiziki koşullarını denetleyen Kazez, öğrencilerin de derslerine katılarak, onlarla problem çözümü yaptı.

Çocukların en güzel şartlarda eğitimlerini devam ettirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını, olabilecek muhtemel eksiklikleri yerinde görmeyi önemsediklerini ifade eden Kaymakamı Harun Kazez, “Öğrencilerimiz çok güzel bir ortamda eğitim görüyorlar. İlçemizdeki eğitim durumu son yıllarda oldukça gelişti. Bu yılda işin ustalarına, yani eğitim kadrolarımıza büyük iş düşüyor. Eğitim kadrolarımızın ilçemizin eğitim seviyesin daha da ileriye götürmek için daha fazla emek ve çaba sarf ederek başarı oranını arttıracaklarına inanıyorum. Çünkü başarıdan başka hiçbir yolu doğru bulmuyoruz. Bizlerde eğitim seviyesinin daha üstlere taşınması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Eğitim adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız”dedi.

Kaymakam Kazez'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, Yazı İşleri Müdürü Sebahattin Özçelik, Milli Eğitim Şube Müdürü Bedri Gülcemal Ardıç'da eşli etti.