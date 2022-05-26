Kaymakam Koç'tan ilçedeki Cemevlerine ziyaret

Tunceli'nin Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, ilçede bulunan Cemevleri'ni ziyaret ederek talepleri dinledi.

Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, ilçe merkezinde bulunan Kırklar Cemevi'ni ve ilçeye bağlı Paşacık köyünde bulunan Cemevi'ni ziyaret ederek, her iki Cemevi'nin eksikleri konusunda bilgi aldı.

Ziyaret ettiği Cemevleri'nde vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Önder Koç, imkanlar dahilinde belirtilen talep ve sorunları çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Her iki Cemevi'nin yöneticileri, Cemevlerine gösterdiği yakın ilgi ve destek için Kaymakam Önder Koç'a teşekkür etti.