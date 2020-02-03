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Kaymakam Kuruca'dan yaşlılara ziyaret

Tunceli’nin Nazımiye İlçesi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları her fırsatta ziyaret ederek onlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Tunceli'nin Nazımiye İlçesi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları her fırsatta ziyaret ederek onlara yardımcı olmaya çalışıyor.


Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, ilçede ikamet eden yaşlıları her fırsatta ziyaret ediyor. Son olarak Emoş Düztaş ve Gülizar Atik'ı ziyaret eden Kuruca, devletin her konuda vatandaşının yanında olduğunu söyledi.


Vatandaşların dertlerini anlatmak için kendilerine gelmesini beklemek yerine kendilerinin vatandaşın ayağını giderek dertlerini dinlediklerini dile getiren Kuruca, ev sahiplerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

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