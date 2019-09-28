Kayseri'den Tunceli'ye “Biz Anadolu'yuz” gezisi

Kayseri'den "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Tunceli'ye gelen 45 öğrenci tarihi turistik mekanları gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Kayseri'den Tunceli'ye öğretmenleri eşliğinde 45 öğrenci geldi. Kentte 4 gün misafir edilen öğrenciler, il merkezi ve ilçelerdeki tarihi, turistik mekanları gezmenin yanı çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Gezi kapsamında Jandarma Bölge Komutanlığı'na da giden öğretmen ve öğrencilere askeri personel tarafından kullanılan silah ve ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

Tunceli Valiliğini de ziyaret eden öğrenciler, Vali Vekili Selçuk Yosunkaya tarafından karşılandı.

Öğrencileri Tunceli'de görmekten ve misafir etmekten son derece mutlu olduklarını belirten Vali Vekili Yosunkaya,"Sizlerin Kayseri`den Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz. Ailelerinize ve tüm Kayserili hemşehrilerimize Tunceli'den selamlar götürün"dedi.