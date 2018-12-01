Kayyum başkan, Tunceli'ye 26 park kazandırdı

Tunceli Valisi Kayyum Başkan Tuncay Sonel'in, çalışmaları ile kentte 26 park yapılırken, virane durumda olanlar ise baştan sona modern bir şekilde dizayn edildi.

Tunceli Belediyesi tarafından daha önce virane halde olan parklar tespit edilerek çalışma başlatıldı. Vali ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel'in koordinesinde yapılan çalışmalarla şehirde virane olan parkların yanı sıra yeni çocuk parkları yaptırıldı. Peyzaj düzenlemeleri yapılan parkların, çocukların güvenli ve rahat bir ortamda oyun oynayabilecekleri şekilde tasarlanıp, kauçuk zeminli oyun alanları, dekoratif oturma grupları ve fitness alanlarından oluştuğu belirtildi.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Vali ve Kayyum Başkan Tuncay Sonel, “Tunceli'de görev yaptığımız süre içerisinde yıllardır konuşulan fakat bir türlü yapılmayan projeleri hayata geçirdik. İlimizin adeta virane olan alanlarını yeniden inşa ettik. Tunceli'mize yeni yeşil alanlar, parklar ve bahçeler kazandırmak için çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Bu kapsamda ilimizde virane halde olup, sadece tabelası olan yerlere toplam 26 park yaptık. Çocuklarımızın keyifli zaman geçirecekleri, vatandaşlarımızın ise dinleneceği, spor yapacağı parklarımızı hizmete açtık. Yeni oyun grupları ile donatılan parklarımız çocuklarımıza yakışır duruma getirildi"dedi.

Şehrin çocuk parkları ile daha güzel bir hale geldiğini de belirten Vali Sonel, yapılan çalışmalarda kendilerine destek sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlara teşekkür ettiklerini ifade etti.