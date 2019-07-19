Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki kızının adına park yaptırdı

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tuncelili 3 yaşındaki Lorin Naira Can'ın adına babası memleketinde park yaptırım tüm çocuklara armağan etti.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki minik Lorin Naira Can ise memleketi Tunceli'nin Hozat ilçesi Akdemir köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

3 yaşındaki Lorin Naira'nın babası Volkan Can, kızının anısını yaşatmak amacıyla Tunceli'de çocuk parkı yaptırdı.Merkez Seyit Rıza Meydanı yanında yapılan çocuk parkında küçük Lorin'in fotoğrafı da konuldu.

Bu parkı kızı Lorin adına yaptırdığını belirten Baba Volkan Can, Kızıyla birlikte, 5 gün önce teröristlerin önceden yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda Güloğlu'yla birlikte tüm çocukların adına yaptırdığını aktardı.