İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kedinin karla imtihanı

Tunceli’de bir sokak kedisi, kalınlığı iki metreyi aşan kardan karşıya geçmek için çok sayıda atlayış gerçekleştirdi ancak başarılı olamadı.

Tunceli'de bir sokak kedisi, kalınlığı iki metreyi aşan kardan karşıya geçmek için çok sayıda atlayış gerçekleştirdi ancak başarılı olamadı.


Ovacık İlçesi'nde anayol üzerinde karşıya geçmek isteyen bir sokak kedisi, iki metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle başarılı olamadı. Tırmanmak için çok sayıda hamle yapan kedi, başarılı olamayınca çareyi karayolunu kullanmakta buldu. Kedinin tırmanış için uygun alan bulmaya çalışması kalın kar kütlelerine bakışı ve başarısız tırmanış girişimleri ise kameraya yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.