Kılıçdaroğlu'nun halası son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vefat eden halası Kıymet Karabulut, Tunceli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli'de yaşayan halası Kıymet Karabulut önceki gün hayatını kaybetmişti. Karabulut için Tunceli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Karabulut'un yakınları ve vatandaşların yanı sıra CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, belediye başkanları katıldı.

Karabulut, burada düzenlenen töreninin ardından Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde toprağa verildi.