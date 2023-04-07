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Kırmızı listedeki vaşağın eşine seslenmesi fotokapanda

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, çiftleşmek için eşine seslenirken fotokapan tarafından kayıt altına alındı.

Fotokapan sayesinde vaşağın sesi ilk kez bu kadar uzun süreyle kayıt altına alınmış oldu.


Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin biyolojik çeşitlilik envanterini çıkarmak ve avcılıkla mücadele çerçevesinde kentin farklı noktalarına çok sayıda fotokapan kuruldu. Kurulan fotokapanlardan birine, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak takıldı. Görüntülerde, vaşak uzun süre çiftleşmek için eşine seslenirken yer alıyor.


Fotokapan sayesinde vaşağın sesi ilk kez bu kadar uzun süreyle kayıt altına alınmış oldu.

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