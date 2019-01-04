Kitap dekorlarıyla güzelleşen Tunceli'de, klimalı duraklarda soğuktan koruyor

Tunceli'de Vali ve Kayyum Başkan Tuncay Sonel'in girişimleriyle yapılan klimalı ve kitaplıklı duraklar, toplu taşıma araçlarını bekleyenleri kışın soğuktan yazın ise sıcaktan koruyor. Durakların yanına yapılan kitap dekorları ise ayrı bir görsel güzellik oluşturuyor.

Terörden temizlenerek huzur şehri haline gelen Tunceli'de yenilikler devam ediyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatıyla şehirde bir çok noktaya klimalı, kitaplıklı duraklar yapıldı. Ardından bazı durakların bulunduğu yerlere Türk Edebiyatı ve dünya klasiklerinin de içinde yer aldığı kitap dekorları yerleştirildi. Yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan koruyan klimalı duraklarda toplu taşıma araçlarını bekleyen vatandaşlar, bir taraftan da kitap okuma fırsatı buluyor.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Otobüs duraklarımız klimalı ve kütüphaneli. Burada yöre insanımız çocuğundan yaşlısına otobüs, minibüs beklerken boş vakitlerinde kitap ve gazete okuyor. Duraklarda hem kitaplarımız hem günlük gazetelerimiz mevcut. Ayrıca yapmış olduğumuz kitap dekorlarıyla da çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın kitap okumaya ilgisini arttırmış oluyoruz. Vatandaşlarımız uygulamadan memnun. Hem soğuk havada üşümüyorlar hem de otobüs beklerken kitaplarını, gazetelerini okuyorlar" dedi.

Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirten Sonel, çocukların, gençlerin, ailelerinin soğuk kış günlerinde sıcacık ortamda otobüs beklerken kitap okumasının ayrı bir güzellik olduğunu kaydetti.

Tunceli'nin artık turizm ve kültür şehri olduğuna da vurgu yapan Sonel, durak yanlarındaki kitap dekorlarının da vatandaşların ilgisini çektiğini söyledi.

Tunceliler de klimalı ve kütüphaneli durak uygulamasından memnun kaldı. Erdem İdiz isimli vatandaş, durakların son derece güzel olduğunu belirtirken, Nafiye Orgun ise uygulamanın güzel olduğuna değinerek, "Soğukta üşümüyoruz. Yazın da serin oluyor. Malum burası kış memleketi bence çok güzel bir uygulama” ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla otobüs beklerken sıcak bir yerde oturabildiklerini aktaran Songül Yüksel de "Otobüs beklerken o süre içinde kitap da okuyabiliyoruz. Valimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tunceli'nin her geçen gün güzelleştiğine dikkat çeken Dilan Hanoğlu da klimalı ve kütüphaneli durakların kentin kış şartları için çok iyi bir uygulama olduğunu dile getirdi.