Kızıl taçlı ağaçkakan oltaya takıldı, gençler kurtardı

Tunceli'de Munzur vadisine gezmeye giden gençler gelişi güzel bırakılmış olta malzemelerine takılan kızıl taçlı ağaçkakanı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Aşağı Torunoba bölgesinde gençler, nehir kenarında çırpınan kızıl taçlı ağaçkakan kuşunu fark etti. Bilinçsiz balık avcılarının rastgele bıraktıkları olta, misina ve kancalara kuşun takıldığını gören gençler, ağaçkakanı kurtardı. Kurtarılan kuş, ilçede bulunan veterinere teslim edildi.

Arkadaşları ile birlikte ağaçkakanı kurtaran Sinan Çiçek" Gezmek amaçlı vadiye geldik, bir anda oltanın iğnesinin ağaçkakana battığını ve can çekiştiğini gördük. Korona sürecinde doğanın ne kadar önemli olduğunu insanoğlu bir kez daha anlar diye düşünmüştük fakat yanılmışız. Gelişi güzel bir şekilde satışı yasak olan tırı vırı denen ağı ve taş oltaları çevreye atıyorlar. Biz arkadaşlarımızla uğraşıp iğneleri kuşun bedeninden çıkararak Ovacık ta bulunan veterinere teslim ettik. İlimizde bir çok nesli tehdit altında olan canlılar var lütfen dikkat edelim" dedi.

Öte yandan gençler, Munzur Çayında tırıvırı denilen oltaları sudan çıkartarak örnek davranış sergiledi.