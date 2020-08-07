İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kodu düşen baraj gölünde “Gülistan” seferberliği

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu bulmak için Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki su seviyesi 897 metreden 885 metreye düşürüldü, tüm ekipler seferber oldu.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu bulmak için Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su seviyesi 897 metreden 885 metreye düşürüldü, tüm ekipler seferber oldu.


5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında Uzun Çayır Baraj Gölü'nde su tahliye çalışmalarının sonuna gelinirken, baraj kodu 897 metreden 885 metreye düştü. Arama çalışmalarının 216'ncı gününde; AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD İl Müdürlüklerinden oluşan 68 sualtı ve su üstü personeli tarafından, sualtı arama cihazları da kullanılarak yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda devam ediyor.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Grup Komutanlığında görevli birinci sınıf dalgıçlar tarafından Su Altı Robotu (ROV) cihazı ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Sonar cihazı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar su altı aramalarını profesyonel bir şekilde gerçekleştirirken, AFAD ekipleri ise botlarla su üstünde kıyı taraması gerçekleştiriyor.


Öte yandan, su seviyesinin indiği Uzun Çayır Baraj Gölü'nde su altında kalan eski yerleşim yerlerinin de ortaya çıktığı görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.