Komünist başkan ilk ziyaretini otizmli bireylere yaptı

Tunceli'de kominist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu seçim sonrası ilk ziyaretini otizmli bireylere yaptı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Tunceli belediye başkanlığına seçilen Türkiye Komünist Parti'li (TKP) başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören otizmli bireyleri ziyaret etti.

Merkezin Müdürü Serhat Yıldız ve kurum personeli tarafından karşılanan Maçoğlu, daha sonra otistik bireyler ve aileleriyle sohbet etti. Otizmli bireylerin çalıştığı atölyeyi ziyaret eden Maçoğlu, atölyede üretilen ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Henüz mazbatasını almadığını ifade eden Maçoğlu, "Ancak 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle ilk görmek istediğim buradaki arkadaşlarımızdı. Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz, birlikte paylaşacağımız şeyler olacak. İlk ziyaretimi buruya yapmak benim için önemliydi. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğim" dedi.