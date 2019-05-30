Komünist başkanın uygulamalarına Valilikten sert tepki

Daha önce "Dersim" kararı ve belediye personeline "Mobbing" uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen "Komünist Başkan" olarak lanse edilen Maçoğlu'nun şimdi de zabıta aracılığıyla işletmelere keyfi uygulamalar yapıp, şehit babası, gazi derneği ve engelliye verilen büfenin işletmesini iptal ettirdiği ileri sürüldü. Öte yandan uygulamaya katılan zabıtalardan biri, FETÖ'den arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği, kentte kayyum döneminde açılan işletmelere Türkiye Komünist Partisi'nden seçilen ve "Komünist Başkan" olarak lanse edilen belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, zabıtalar aracılığıyla keyfi uygulamalar yaptığını bildirdi.

Maçoğlu'nun, kentte kayyum döneminde açılan ve istihdama katkı sağlayan işletmelere yönelik zabıtalar aracılığıyla keyfi uygulamalar yaptığı, şehit babası, engelli bir gence ve gaziler derneğine verilen büfelerin işletmesinin iptal ettirdiği valilik tarafından açıklandı. Öte yandan keyfi uygulamalar yaptığı ileri sürülen zabıta personelinden birinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında aranması ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Valilik açıklamasında, "Valimiz Tuncay Sonel'in Belediye Başkanlığı görevini de yürüttüğü dönemde, çöplük ve bataklık durumda olan alanlar, yeniden düzenlenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu kapsamda Munzur Nehri Kıyısında 80 bin metrekarelik yeşil alana ve birçok sosyal donatıya sahip olan Mameki Parkı da bunlardan biridir. Mameki Parkın içerisinde bulunan 3 işletme hem belediyenin gelirlerine hem de istihdama katkı sunması amacıyla kiraya verilmiştir" denildi.

Bir zabıta FETÖ'den gözaltına alındı

Türkiye genelinde 55 şubesi bulunan özel bir işletme olan Artukbey Kahve'nin Tunceli'de yatırım yapıp, istihdam ve turizme katkı sağlamasına karşı, yeni seçilen belediye başkanı, zabıtalar marifetiyle bu işletmeye keyfi uygulamalar yapmaya başladığı aktarılan açıklamada, "Son olarak işletme sahibinin daveti üzerine bugün Artukbey Kahve adlı işletmeye gidilmiş, içeride zabıtaların işletmedeki müşterileri rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmaları üzerine kendilerine dışarı çıkmaları ve keyfi uygulama yapmamaları söylenmiştir. Olay yerinde, gelen 7 zabıtanın bilgileri alınmış ve bir zabıtanın FETÖ/PDY kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilerek gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şehit, gazi ve engelliye verilen büfeleri de iptal etti

Açıklamanın devamında, "Özellikle son zamanlarda adeta huzur şehri olarak anılan Tunceli'de, belediyenin yöreye faydası olan işletmeye destek vermesi yerine bir aydır işletmeye baskı uygulamasının anlaşılır yanı yoktur. Tunceli, 8-13 Haziran 2019 tarihlerinde ülkemizde ilk kez düzenlenecek Rafting Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaktır. Ayrıca beş gün sonra Ramazan Bayramı başlayacak olması da yöremize olan ilgiyi daha da artıracaktır. Tunceli artık huzur, turizm ve spor şehri olmuştur. Munzur Nehri Kıyısında yaptığımız düzenlemeler ve buralarda açılan 12 işletme ile hem istihdama katkı sağlanmış hem de vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirecekleri tesisler oluşturulmuştur. Yaklaşık 21 ay Belediye Başkanlığımız görevimiz süresince başta istihdam olmak üzere uzun yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projeler başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle kısa sürede bitirilmiş ve adeta Tunceli'nin çehresi değişmiştir. Bu süre içerisinde yaptığımız onlarca parkın içinde ise hayırseverlerimizin desteği ile 5 büfe geçimleri sağlamaları amacıyla şehit babasına, engeli olan bir gencimize, gaziler, derneğine, çocuğunun eğitim masraflarını karşılayan bir anneye, yine çocuklarının geçimini temin için uğraş veren bir babaya verilmesine rağmen belediyece bunların iptal edilmesi de düşündürücüdür" denildi.