Köpeğin, annesi telef olan yavru kediye şefkati

Tunceli'de annesi telef olan bir sokak kedisi, köpeğin şefkatine sığındı. Dişi köpeğe sokularak memesinden emen yavru kediye köpeğin de şefkat göstermesi dikkat çekti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Haydar Öğmen'e ait Prenses isimli köpek, annesi ölen sokak kedisine sahip çıkarak annelik yapmaya başladı. Memesinden emmesine izin verdiği kediyi yalayan köpek, soğuktan korunması için de kucağında yatırması dikkat çekti.

Köpeğin sahibi Haydar Öğmen, insanların birbirlerine düşman olduğu bir dünyada azılı düşman olarak bilinen köpek ve kedinin bu davranışının herkese ders olması gerektiğini söyledi.