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Köpek ve kedinin kıskandıran dostluğu

Tunceli’de bir köpek ile kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Tunceli'de bir köpek ile kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.


Cumhuriyet Mahallesi'nde Öğmen ailesine ait Prenses isimli köpek ile Garip ismi verilen kedinin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor. Henüz yavruyken annesi kaybolan kediyi Öğmen ailesi sahiplendi. Ailenin köpekleri de bu duruma yabancı kalmayarak kedi ile arkadaş oldu. Zaman zaman köpeğin üzerine çıkan kediye köpek hiç bir şekilde ses çıkarmadığı gibi onunla oyunlarda oynuyor.


Zaman zaman tuhaf tarzda uyku pozisyonu da alan köpek ile kedinin o hallerini cep telefonu kamerası ile kaydeden aile bireyleri, normal şartlarda düşman olarak bilinen iki hayvanın dostluğunu gösteren paylaşımda bulunuyor.

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