Köpeklere şaka, kendilerini korkuttu

Tunceli'de bir kişinin markete giderken köpeklere taş atarmış gibi yapması, şaka yapan kişiyle arkadaşına korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Pülümür ilçesinde arkadaşından ayrılıp markete doğru yönelen bir kişi o sırada sokakta yatan köpekleri fark ederek şaka yapmak istedi. Genç adamın yerden taş alıp atarmış gibi yapması nedeniyle savunmaya geçen köpeklerden biri ayaklanarak arkadaşını kovaladı. Korkan gençlerden biri kaçarken, diğeri ise markete sığındı.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.