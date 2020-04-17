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Köpeklerin saldırdığı balaban kuşunu kurtardı

Tunceli’de bir kişi, köpeklerin saldırdığı nadir görülen balaban kuşunu kurtardı.

Tunceli'de bir kişi, köpeklerin saldırdığı nadir görülen balaban kuşunu kurtardı.


Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyünde hayvancılık yapan Ali İhsan Karakaş (43), sazlıkta köpeklerin saldırdığı balaban kuşunu görünce duruma müdahale etti. Köpekleri bölgeden uzaklaştıran Karakaş, savunma pozisyonu alan kuşu görüntüleyip fotoğrafladı. Kuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.


Kuşun bir süre sonra havalanarak uzaklaştığını belirten Karakaş, “Bu kuşu daha önce bu kadar yakından görmemiştim. Sonra araştırınca Türkiye'de nadir bulunan balaban olduğunu öğrendim” dedi.

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