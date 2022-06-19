Köpeklerin saldırısına uğrayan yavru dağ keçisini vatandaşlar kurtardı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yavru dağ keçisinin imdadına vatandaşlar yetişti. Tedavisi yapılan keçi tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Çemişgezek'e bağlı Harmanlar mezrasında yavru yaban keçisine köpeklerin saldırdığını fark eden mezra sakinlerinden Nihat ve Murat Çoban yavru keçiyi kurtardı. Yavru keçinin hafif yaralandığını gören Murat Çoban ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, keçiyi veterinere götürerek tedavisini yaptırdı. Tedavisi tamamlanan yavru yaban keçisi, ekipler tarafından güvenli alanda tekrar doğal ortamına bırakıldı.