Korona virüsü yenen dede ve torundan "Evinizde kalın" mesajı

Tunceli'de yakalandıkları korona virüsü 10 günlük tedavi sonrası yenen dede ile torun, sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, herkesin karantina kurallarını ciddiye almasını ve evde kalmasını istedi.

Mazgirt ilçesinin Geçitveren köyünde ikamet eden Hüseyin Demirci'nin korona virüs testi pozitif çıkmasıyla aile üyelerinin tamamı hastaneye alındı. Yapılan testlerde 58 yaşındaki Metin Demirci ile torunu 9 yaşındaki Atakan'ın da bulunduğu aynı aileden 6 kişide korona virüs tespit edildi. Bu sırada Valilik tarafından köyün tedbir amaçlı karantinaya alınmasıyla birlikte salgının yayılması önlendi. Aile bireylerinden dede Metin ile torunu Atakan Demirci, yakalandığı korona virüsünü 10 günlük tedavi sonrası yenerek geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Hastalığı yenen dede ve torun evlerine gittikten sonra vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu. Öte yandan aile bireylerinden 2'sinin hastane gözetim altında tutulduğu, tedavilerini devam ettiği aktarıldı.

Yaşadıkları sürece ilişkin bilgi veren dede Metin Demirci, hastalıklarını normal grip zannettiklerini belirterek, “Gribi daha yoğun yaşayan ağabeyim için Tunceli Devlet Hastanesi'nden yardım istedik, durumu ilettik. Sağolsun hastane bize ambulans gönderip ağabeyimi aldılar. Aradığımızda ağabeyimin Covid -19 testinin pozitif çıktığını söylediler. İki saat sonra bizi de adreslerimizden aldılar. Orada ilk müdahaleyi yaptılar. Yatışımızı yaptılar. Bütün vakaları hastaneye yatırdılar. Ben ve torunum on gün yattık ve hastane çalışanlarının tarafından alkışlanarak ambulansla tekrar adresimize bırakıldık” dedi.

Tedavi süreçleriyle ilgilenen başta Tunceli Valisi Tuncay Sonel olmak üzere tüm sağlık çalışanları ile kendilerine destek olan herkese teşekkür eden dede Demirci, “Sağlıklı kalmak istiyorsan evde kal Türkiyem” diyerek evde kalınması mesajı verdi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden 9 yaşındaki Atakan ise, herkesin durumu ciddiye almasını ve evde kalmaları gerektiğini söyledi.