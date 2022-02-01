İhlas Haber Ajansı

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Koruma altında bulunan su samurları Munzur Çayı'nda görüntülendi

Tunceli’de koruma altında bulunan 2 su samuru Munzur Çayı’nda görüntülendi.

Tunceli'de koruma altında bulunan 2 su samuru Munzur Çayı'nda görüntülendi.


Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurlarından 2'si Munzur Çayı'nda yüzme ve kar keyfi yaparken görüntülendi. Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde bulunan bir restoranın yakınına kadar gelen ve suda birbirine kur yapan samurlar daha sonra kayalık alanda bulunan karlık alana çıkarak keyif yaptı. Uzun süre karın üzerinde duran samurlar daha sonra Munzur Çayı'na dalarak gözden kayboldu.


Samurların o anları kamerayla anbean kaydedildi.

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