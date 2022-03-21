İhlas Haber Ajansı

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Koruma altındaki dağ keçileri trafiğe indi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde koruma altında bulunan dağ keçileri cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde koruma altında bulunan dağ keçileri cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Yaban hayatının zengin olduğu Tunceli'de yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köy, ilçe ve şehir merkezine yakın noktalarına kadar iniyor. Ovacık ilçesinde de sürü halinde olan dağ keçileri karayoluna inerek adeta yolu trafiğe kapattı. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonu kamerası ile görüntüleme fırsatı buldu.

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