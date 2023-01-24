Koruma altındaki dağ keçisini avladılar

Tunceli'de, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde açıklanan dağ keçisi avcılar tarafından vuruldu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, Karor Deresi bölgesinde doğa fotoğrafı çekmek için gezerken avcılar tarafından vurulan Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan yaban keçisini gördü. Akyüz durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yaptıkları incelemede dağ keçisi üzerinde kurşun izine rastladı. Bölgede dağ keçisini vuran avcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.