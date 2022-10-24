İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Koruma altındaki su samuru balık avlarken görüldü

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde nesli tükenmekte olan su samuru balık avlarken görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde nesli tükenmekte olan su samuru balık avlarken görüntülendi.


Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olduğu belirlenen hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir çayda balık avlarken Haydar Balıkçı isimli vatandaş tarafından görüntülendi. Cep telefonu görüntüsünde koruma altında bulunan su samurunun çayın içerisinde bir süre balık avladıktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.