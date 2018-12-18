Koruma altındaki su samuru görüntülendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan su samurları görüntülendi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurları Tağar çayında, Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez tarafından görüntülendi. 3 tane su samuru gördüğünü belirten Kazez, cep telefonunu çıkarana kadar 2'sinin suya girdiğini, birini ise görüntülediğini söyledi.

Bölgenin biyo zenginlikler açısından ayrıcalıklı ve şanslı olduğunu belirten Kaymakam Harun Kazez, “Çemişgezek ilçemizde doğa harikası Tağar çayımız var. Burası çok güzel bir bölge ve birçok biyo zenginliği bünyesinde barındırıyor. Tağar çayı kıyısına dinlenmek için indiğimde 3 tane su samuru gördüm. Cep telefonumla bir tanesini görüntüleyebildim. Tabi bu su samurlarını başka yerde görme imkanımız yok. Çemişgezek'te sadece su samurları değil, dağ keçilerimiz var, onlarında görülmesi lazım. Çemişgezek ilçemiz doğal güzellikleriyle çok güzel bir tatil imkanı sunuyor. Elbette ki bu güzelliklerin korunması da lazım. Biz bütün hemşehrilerimizi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Özellikle, Elazığ buraya çok yakın olduğundan dolayı özellikle Elazığlı hemşehrilerimiz günü birlik dahi olsa gelip bu güzellikleri görmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Tağar çayında daha önce nesli tükenme tehlikesi bulunan, benekli semenderler, yaban keçileri, vaşak ve gergedan böceği de görüntülenmişti.