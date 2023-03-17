İhlas Haber Ajansı

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Koruma altındaki su samuru Munzur Çayı'na dalarken görüntülendi

Tunceli’de koruma altında bulunan su samuru, yakaladığı balıkla Munzur Çayı’na dalarken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli'de koruma altında bulunan su samuru, yakaladığı balıkla Munzur Çayı'na dalarken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Tunceli'de avladığı balıkla Munzur Çayı'na dalarken Veli Arslan isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Munzur Çayı kıyısında bulunduğu esnada su samurunu fark ettiğini belirten Arslan, ''Bir süre kıyıda bekledikten sonra yakaladığı balığı alıp çaya daldı ve gözden kayboldu. Ben de o anları cep telefonu kameramla kayıt altına aldım. Koruma altında ve özel bir tür olduğunu biliyorum. Görüntülemiş olmaktan mutlu oldum” dedi.

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