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Koruma altındaki su samurunun kar keyfi

Tunceli’de nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan bir su samuru karda görüntülendi.

Tunceli'de nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan bir su samuru karda görüntülendi. O anları Vali Tuncay Sonel sosyal medyadan paylaştı.



Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurlarından biri Munzur Nehri'nde görüntülendi. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen su samuru bir süre karda oynadıktan sonra gözden uzaklaştı.



O anları ise Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Munzur Nehri kıyısında an itibariyle misafirimiz var. Su samuru." ifadeleriyle paylaştı.

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