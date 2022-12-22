Koruma altındaki yaban keçisini avlayan avcılara 256 bin lira ceza

Tunceli'de koruma altında bulunan bir yaban keçisini öldürdükten sonra poşetlere dolduran 2 avcı kurulan fotokapana takıldı. Kimlikleri tespit edilen avcılara, toplam 256 bin 540 TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Tunceli'de de yaban hayvanlarını koruma ve izleme çalışmaları çerçevesinde çok sayıda fotokapan kurulumu gerçekleştirdi. Merkez ve ilçelerde değişik noktalara kurulan fotokapanlar sayesinde kaçak avcılar, tespit edilerek gerekli cezai yaptırım uygulanıyor. Kentte en son geçtiğimiz ay, koruma altında bulunan bir yaban keçisini öldürdükten sonra poşetlere dolduran 2 avcı kurulan fotokapana takıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, yaptığı çalışma sonucu 2 avcının kimliklerini tespit etti. Avcılara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet etmekten 250 bin lira tazminat bedeli, 6 bin 540 TL idari para cezası olmak üzere toplam 256 bin 540 TL para cezası uygulandı.

Fotokapana takılan avcıların eli boş şekilde ormanlık alana geldikleri daha sonra vurdukları yaban keçisini poşetlere doldurarak ormanlık alandan indikleri görülüyor.

Yetkililer, kent genelinde yaban hayatını koruma ve izleme çalışmalarına aralıksız devam edildiğini kaydetti.