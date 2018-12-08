Köylü çekti, işte dağ keçisini vuran şahıs

Tunceli'de dağ keçisini vurup kendilerine engel olmak isteyen köylüyü darp ederek cep telefonunu alıp atan avcılardan birinin fotoğrafı ortaya çıktı.

Olay, Pülümür ilçesine bağlı Süleyman Uşağı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak avcı olduğu tahmin edilen 2 kişi 5 yaşındaki erkek dağ keçisini öldürdü. Olayı gören köylülerden Hüsnü Yıldız, kaçak avcıların fotoğrafını çekince darp edilip telefonu alındı. Olay yerinden uzaklaşan avcılar, gasp ettikleri telefonu da yola attı. Hüsnü Yıldız isimli köylü, avcıların gasp ettiği telefonunu bulup incelediğinde avcıların bir fotoğrafı silmeyi unuttuğunu gördü. Yıldız, fotoğrafı güvenlik güçleriyle paylaştı.

O fotoğrafta dağ keçisini vuran avcı ile arkasında duran dağ keçisi görünüyor. Fotoğraf sayesinde güvenlik güçlerinin 2 şahsı kısa sürede yakalayacağı tahmin ediliyor.