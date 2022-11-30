Köylüler belediye önüne eşek, keçi ve arılar ile gelip tepki gösterdi

Tunceli'de köylerine entegre katı atık tesisinin yapılmasını istemeyen köylüler, belediye önüne eşek, keçi ve arılar ile gelerek tepki gösterdi.

Tunceli Belediyesi tarafından 12 yıl önce hazırlanan ve hayata geçirilmesi için merkez belediyesinin yanı sıra Pülümür, Nazımiye, Ovacık, Mazgirt, Pertek, Hozat, Çemişgezek ilçe belediyeleri ile Akpazar Belde Belediyesinin de içinde yer aldığı Dersim Katı Atık Birliği (DER-KAB) kuruldu. Merkeze bağlı Sütlüce köyünde ulusal kaynakların yanı sıra AB hibesi ile yapımı düşünülen ve yaklaşık 19 buçuk milyon euroya mal olacak entegre katı atık yönetimi tesisi nedeniyle 55 bin ağaç kesileceğini, projenin çevreye ciddi zarar vereceğini ileri süren Sütlüce ve civar köylüleri, projenin iptali için Kırmızıdağ Çevre Platformu ismiyle bir platform kurdu.

Platform, daha önce meclis toplantısında Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ve HDP'yi protesto edip, tepki yürüyüşü düzenlemişti. Yapılması planlanan tesisin doğaya ve inanç merkezlerine zarar vereceğini dile getiren grup, tepki göstermek için bu kez farklı bir yöntem seçti. Köylüler, eşek, keçi ve arılar ile belediye binası önüne gelerek burada tekrar tepkilerini gösterdi.

Sütlüce Köyü Muhtarı İmam Çelik, “Biz hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. Doğa onların da doğasıdır. Orada bizim inanç yerlerimiz vardır. İnanç yerlerimizin çöpün altında kalmaması için bunu yapıyoruz. Yoksa biz tesise karşı değiliz. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.

Arıcı Zülfikar Güçlü ise, “Doğada birlikte yaşadığımız canlılar bunlar. 18 hektar korkunç büyük bir alan. Bizim orada canlıları ayakta tutan bir alan. Bu canlılar yok edilecek. Bizler de yok olacağız. Sadece tesis değil yollar bile korkunç bir ağaç katliamına neden olacak” diye konuştu.