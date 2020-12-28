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Köylüler, yaban keçilerini korumak için nöbet tutmaya başladı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde köylüler, yaban keçilerini kaçak avlananlardan korumak için nöbet tutmaya başladı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde köylüler, yaban keçilerini kaçak avlananlardan korumak için nöbet tutmaya başladı.


Tunceli'nin Pülümür ilçesinde son zamanlarda koruma altında bulunan yaban keçilerinin kaçak şekilde avlanması köylüleri harekete geçirdi.İlçeye bağlı Yarbaşı ve Süleyman Uşağı köylüleri, il dışından yaban keçisi avlamak için gelenlere karşı nöbet tutmaya başladı.Yaklaşık 10 gündür nöbet tutan köylülere, jandarma ve korucularında destek verdiği öğrenildi.


Tunceli'de geçtiğimiz haftalarda yaban keçisi avlayan 6 kişi yakalanmış, 167 bin 42 TL para cezası kesilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştı.

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