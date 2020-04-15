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Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronayı yendi

Tunceli’de Korona virüs tedavisi gören kronik nefes darlığı ve tansiyon hastası 70 yaşındaki Hüseyin Demirci, hastalığı yenerek bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Tunceli'de Korona virüs tedavisi gören kronik nefes darlığı ve tansiyon hastası 70 yaşındaki Hüseyin Demirci, hastalığı yenerek bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.


Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Korona virüsle mücadele sürerken güzel haberler geliyor. Korona virüs teşhisi nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kronik nefes darlığı ve tansiyon hastası 70 yaşındaki Hüseyin Demirci, hastalığını yapılan tedavilerle yenmeyi başardı. Hastanede tedavisinin ardından yapılan testleri negatife dönen Demirci, bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.Kendisi de alkışlara eşlik eden Demirci, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Kentte hastalığa yakalanan 7 kişiden 4'ünün daha önce taburcu edildiği, şuanda 2 hastanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Vali Tuncay Sonel'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Şu ana kadar Tunceli'de 7 pozitif vak'amızdan iyileşen 4 hastamız geçen hafta taburcu olmuştu. Az önce de Hüseyin Demirci, amcamız taburcu oldu şükür. Kalan 2 hastamızın da tedavisine devam ediliyor. Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimize teşekkürler"dedi.

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