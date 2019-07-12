LGS'de başarılı öğrencilere bisiklet

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, liseye geçiş sınavında başarı gösteren 17 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Çemişgezek ilçesi genelindeki okullarda eğitim gören ve liseye geçiş Sınavında (LGS) 400 puanın üzerinde başarı sağlayan 17 öğrenci Kaymakam Harun Kazez'i ziyaret etti. Kaymakam Kazez başarılı 17 öğrenciye bisiklet hediye etti ve öğrencilere ikramda da bulunarak uzun süre sohbet etti.

İlçenin eğitimde artık marka olduğunu belirten Kaymakam Harun Kazez, “Eğitim alanındaki başarı açısından ilçemiz artık marka bir ilçe diyebiliriz. Çocuklarımızın eğitimi için ilçede gösterilen hassasiyetin, sınavlarda alınan başarılı sonuçlarla kendini gösterdiğini görüyoruz. Bizlerde ilçede eğitim başarısını daha üst noktalara gelmesi için milli eğitim camiamızla birlikte gerekli çalışmaları aksatmadan yürütüyoruz. Öğrencilerimizi, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim hayatında da aynı azimle ve aynı kararlılıkla çalışarak yeni başarılara imza atacaklarına inanıyorum" dedi.