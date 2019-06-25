LGS'de dalgınlıkla 1 soruyu kaçırdı, Türkiye ikincileri arasında yer aldı

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 14 yaşındaki Ahmet Balcı, Liseye Geçiş Sınavında (LGS) dalgınlıkla bir soruyu kaçırarak 90 sorunun 89'unu doğru yaptı, ikinciler arasında yer aldı.

Geçmiş yıllardaki sınavlarda öğrencilerinin başarısı ile dikkat çeken Çemişgezek ilçesinde bu yılda gelenek bozulmadı. Bu yıl yapılan LGS sınavına giren İstiklal Ortaokulu Öğrencisi Ahmet Balcı (14) , 90 sorunun 89'unu doğru yanıtlayarak Türkiye ikincileri arasına girdi.

Çemişgezek ilçesinde yaşadığını belirten Ahmet Balcı, “Çemişgezek ilçemizde eğitim ve öğretime gösterilen önem herkes tarafından bilinmektedir. Bütün öğrenci arkadaşlarımızla birlikte, ailelerimiz, öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz, Milli Eğitim camiamız ve İlçe Kaymakamımız eğitim konusunda gerçekten hassasiyet ve çaba içerisindeler. Benim amacım elbette ki soruların tamamını doğru yanıtlamaktı, ama nasip işte. Sadece matematik dersinden bir soruyu dalgınlıkla kaçırdım” dedi.

Amacının ülkeye ve millete faydalı bir insan olabilmek olduğunu aktaran Balcı, “Bundan sonra alacağımız eğitimimiz ve daha sonra edineceğimiz mesleğimizle de ülkemize faydalı bir insan olmak için emek vereceğiz. Ben ileride mimar olmak istiyorum. Şu an ki mesleki hevesim o şekilde. Bizlere emek veren aileme, tüm öğretmenlerime, okul müdürlerime ve her fırsatta bizlere desteğini esirgemeyen Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez'e teşekkür ederim” diye konuştu.

Çemişgezek ilçesinde önceki yıllarda, Ömür Abay, Mahir Gündoğdu, Habib Bitkin, Nesibe Öztürk, Ayşenur Yıldırım, Berdan Teloğlu, Berdan Karataş, Arif Doğaner gibi isimler sınavlardaki başarılarıyla adından söz ettirmişlerdi. Habib Bitkin isimli Çemişgezekli öğrenci başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da misafir edilmişti.