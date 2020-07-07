Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı, annesine kavuşturdu

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'de 4 gün önce kaybolan ve ağaçta mahsur kaldığı öğrenilen yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarılarak annesinin yanına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde Diren Atan'a ait olan yavru kedi 4 gün önce kayboldu. Kedinin ağaçta olduğunu ve inemediğini fark eden Atan, kendi çabalarıyla kurtaramayınca durumu İtfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kediyi bulunduğu yerden indirmek için seferber oldu. İtfaiye aracının merdivenini uzatarak ağaca çıkan itfaiye eri, yavru kediyi ağaçtan indirerek annesine teslim etti.

Oturdukları binanın etrafında bir kedinin doğum yaptığını dile getiren Diren Atan “Anne ve yavru kedilere biz bakıyorduk. 4 gün önce bir yavru kedi kayboldu ve çok üzüldük. Daha sonra kedinin ağaçta olduğunu farkettik. Kendi imkanlarımızla indirmeye çalıştık fakat başarılı olamadık. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Ekipler, olay yerine gelerek yavru kediyi ağaçtan indirdi. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dedi.